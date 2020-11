Torino, Giampaolo ad un passo dall’esonero

MILANO – Si sta materializzando sempre di più lo spettro dell’esonero per Marco Giampaolo. Il suo Torino è stato nuovamente sconfitto, nonostante fosse in vantaggio per 3-2 nel finale di partita contro la Lazio. Gli uomini di Simone Inzaghi hanno ribaltato tutto nei minuti di recupero con Ciro Immobile e Felipe Caicedo, condannando la squadra granata a restare all’ultimo posto in classifica con un punto soltanto e neppure una vittoria. Giampaolo, che già era sulla graticola, adesso è davvero ad un passo dall’essere sollevato dall’incarico. La dirigenza granata deciderà nelle prossime ore se cambiare guida tecnica o se dare un’ulteriore possibilità all’ex allenatore del Milan.