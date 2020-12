Serie A, prima vittoria del Crotone: Stroppa salva la panchina

MILANO – Il Crotone trova la prima vittoria stagionale, dilagando all’Ezio Scida contro lo Spezia. 4-1 il punteggio finale, che permette alla compagine calabrese di salire a quota cinque punti in classifica e a Stroppa di salvare la panchina. Un incontro dinamico, frizzante, senza esclusione di colpi, che viene sbloccato dopo pochi minuti di Junior Messias. Al diciottesimo, però, è Farias a siglare la rete che riporta, seppur momentaneamente, gli ospiti sul pareggio. Ad inizio ripresa il Crotone torna avanti grazie alla rete di Reca e, al cinquantaseiesimo, mette in cassaforte la partita con Eduardo Henrique. Per lo Spezia è notte fonda e nel recupero arriva anche il definitivo 4-1, firmato ancora da Junior Messias. Per la squadra di Italiano è la seconda sconfitta consecutiva, mentre gli uomini di Stroppa cominciano concretamente a muovere la propria classifica. >>> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<<