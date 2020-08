Serie A – Mercato: Torreira, ecco la richiesta dell’Arsenal

MILANO – Lucas Torreira vuole tornare in Serie A, una situazione che avevamo già ampiamente analizzato. Il calciatore dopo le stagione di Premier League, tutt’altro che soddisfacenti sogna l’Italia e il suo campionato. Lì dove ha iniziato a brillare e con cui si è conquistato un posto nella sua nazionale, l’Uruguay. Viste queste premesse molti club di Serie A si sono ingolositi, attrattati dalla possibilità di mettere le mani su un calciatore simile. Lazio, Torino, Fiorentina, Milan, Napoli e Roma, sono le società che hanno chiesto informazione all’ Arsenal per Torreria. Secondo quanto riporta La Nazione, però, i Gunners non hanno intenzione di fare sconti: 30 milioni di euro. Questo è quanto chiede chiedono i londinesi per il loro mediano.