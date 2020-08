Serie A – Mercato: Bonaventura, s’inserisce la Fiorentina

MILANO – Jack Bonaventura è ancora uno svincolato di lusso. Nonostante questo però Roberto Mancini lo ha convocato in Nazionale, per le prossime gare degli azzurri. E le voci di mercato sull’ex Milan non si sono mai fermate. Interessa a diverse squadre di Serie A, con Hellas Verona e Benevento che si stano sfidando per poterlo accogliere. Secondo quanto riporta Sky Sport però, c’è anche un’ altra squadra, del massimo campionato italiano, ad essere interessata all’ex rossonero. Si tratta della Fiorentina di Rocco Commisso. I viola sono alla finestra e studiano l’evolversi della situazione intorno al calciatore, pronti ad entrare in scena e sbaragliare la concorrenza. Ma attenzione perché le novità per il mercato rossonero non finiscono qui, anzi. Maldini scatenato, in chiusura tre colpi da urlo: i tifosi sognano! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA