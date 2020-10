Serie A, l’Atalanta strapazza il Cagliari e vola a 9 punti

MILANO – Per l’ennesima volta l’Atalanta si dimostra una vera e propria macchina da gol. Nel terzo turno di campionato, al Gewiss Stadium, la squadra di Gian Piero Gasperini fa un sol boccone del Cagliari, travolgendolo per 5-2. Ben cinque marcatori diversi: Muriel, Gomez, Pasalic, Zapata e Lammers. Mentre per i sardi a nulla valgono le reti del nuovo arrivato Godin e di capitan Joao Pedro. L’Atalanta vola a nove punti in classifica, a punteggio pieno e con la bellezza di tredici reti segnate in tre partite. Ma attenzione perché, in queste ore, è spuntata anche una clamorosa novità per il mercato rossonero. Indiscrezione bomba, possibile scambio a sorpresa in serie A! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA