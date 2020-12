Serie A, la Roma passeggia al Dall’Ara: Bologna annientato

MILANO – Partita senza storia al Dall’Ara di Bologna, dove la Roma travolge i padroni di casa vincendo con un perentorio 1-5. Il dato ancor più clamoroso è che le reti sono state segnate tutte nel primo tempo. La compagine rossoblù, infatti, dà la sensazione di non esser neppure scesa in campo e dopo appena un quarto d’ora si ritrova sotto 0-3, con l’autogol di Poli e i sigilli di Pellegrini e Dzeko. Dall’altra parte anche Cristante sbaglia porta e si rende protagonista di una goffa autorete, ma il Bologna non riesce mai ad entrare in partita e la pratica viene chiusa prima del quarantacinquesimo, con i gol di Veretout e Mkhitarian. Nella ripresa ordinaria amministrazione per la Roma, che sfiora anche il 6-1 con Borja Mayoral, fermato dal palo. Questo successo consente alla banda Fonseca di portarsi a ventuno punti, a meno uno dal Sassuolo quarto. Il Bologna, dal canto suo, resta nella pancia della classifica con dodici lunghezze. >>> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<<