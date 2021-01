Serie A, il programma completo della prossima giornata

MILANO – Archiviato il quindicesimo turno di campionato, andato in scena interamente nella giornata di ieri, dopodomani la Serie A scenderà nuovamente in campo con la quart’ultima giornata del girone d’andata. Anche in questo caso, tutte le dieci partite si svolgeranno in un unico giorno. Sarà quindi un’Epifania ricca di calcio giocato, con alcune sfide particolarmente interessanti; su tutte quella tra Milan e Juventus, posticipo delle 20.45 in programma a San Siro. L’Inter, dal canto suo, sarà ospite della Sampdoria a Marassi e tenterà ancora l’assalto al primo posto, dopo averlo assaporato per poche ore ieri pomeriggio. La Roma, attualmente terza in classifica, farà visita al Crotone fanalino di coda, mentre il Napoli riceverà lo Spezia al San Paolo e proverà a dare continuità al successo ottenuto a Cagliari. L’Atalanta, dopo le cinque reti rifilate al Sassuolo, se la vedrà in casa con un Parma in profonda crisi: la squadra di Liverani ha infatti un solo punto di vantaggio sulla zona retrocessione e non vince dallo scorso 30 novembre 2020. La Lazio di Simone Inzaghi, invece, in seguito agli ultimi due deludenti risultati, con la sconfitta sul campo del Milan e il pareggio di ieri su quello del Genoa, cercherà il riscatto all’Olimpico contro la Fiorentina. Quest’ultima viene da quattro risultati utili consecutivi, di cui però una sola vittoria, seppur prestigiosa, ai danni della Juventus. Il Sassuolo di Roberto De Zerbi, scivolato in sesta posizione a causa della batosta subita ieri a Bergamo, riceverà il Genoa al Mapei Stadium. Di seguito, il programma completo.

Cagliari-Benevento (6 gennaio ore 12.30)

Lazio-Fiorentina (6 gennaio ore 15)

Bologna-Udinese (6 gennaio ore 15)

Sampdoria-Inter (6 gennaio ore 15)

Crotone-Roma (6 gennaio ore 15)

Torino-Hellas Verona (6 gennaio ore 15)

Sassuolo-Genoa (6 gennaio ore 15)

Atalanta-Parma (6 gennaio ore 15)

Napoli-Spezia (6 gennaio ore 18)

Milan-Juventus (6 gennaio ore 20.45)

