Serie A – Genoa, esonerato Maran: torna Ballardini

MILANO – In seguito alla sconfitta rimediata in trasferta sul campo del Benevento per 2-0, Enrico Preziosi, presidente del Genoa, ha deciso di esonerare Rolando Maran. Questa prima parte di stagione è stata a dir poco disastrosa per la compagine ligure, che occupa il penultimo posto in classifica con sette punti e una sola vittoria, ottenuta alla prima giornata contro il Crotone. Al posto di Maran è stato richiamato Davide Ballardini, che inizia così la sua quarta esperienza sulla panchina rossoblù. Ecco il comunicato ufficiale del club: "Il Genoa Cfc comunica di aver sollevato dall'incarico il tecnico Rolando Maran. La Società ringrazia l'allenatore e il suo staff per l'impegno dimostrato".