Serie A, Genoa battuto a Benevento: Maran a rischio esonero

MILANO – Dopo l'ottimo pareggio ottenuto contro la Lazio, il Benevento trova una vittoria pesantissima, in casa, contro il Genoa, in uno scontro diretto per la salvezza. Una prova di maturità ampiamente superata. La squadra di Pippo Inzaghi la sblocca al cinquantasettesimo con Roberto Insigne, bravo a finalizzare un assist di Hetemaj. Il Grifone non riesce a reagire e presta il fianco alle ripartenze dei giocatori giallorossi, che chiudono l'incontro ad un minuto dal novantesimo. Marco Sau viene atterrato in area di rigore ed è lo stesso centravanti a presentarsi sul dischetto, battendo Mattia Perin. Un 2-0 che fa volare il Benevento a quota 15 punti in classifica, mentre è notte fonda per il Genoa, che resta malinconicamente al penultimo posto con 7 lunghezze e non trova la vittoria persino dalla prima giornata di campionato. Rolando Maran è sulla graticola e potrebbe essere esonerato nelle prossime ore.