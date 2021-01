Serie A, domani si apre il diciassettesimo turno: il programma completo

MILANO – E’ un campionato dai ritmi serrati quello che stiamo vivendo in questa stagione a dir poco anomala. Terminate le vacanze natalizie, si sono già svolti due turni di Serie A fra il 3 e il 6 gennaio. Domani ne inizierà un altro: il diciassettesimo, terz’ultimo del girone d’andata. Ad aprire le danze saranno Benevento e Atalanta, che si daranno battaglia allo stadio Ciro Vigorito alle 15. Tre ore più tardi andrà in scena Genoa-Bologna a Marassi, mentre alle 20.45 toccherà proprio al Milan che, rimediata la prima sconfitta dopo dieci mesi, cercherà il rilancio a San Siro contro il Torino dell’ex rossonero Marco Giampaolo (partita visibile su DAZN). Oggi, alle 14.30, la gara contro la compagine granata verrà presentata in conferenza stampa da Stefano Pioli, che parlerà nel centro sportivo di Milanello.

IL PROGRAMMA DELLA DOMENICA – Domenica, a ora di pranzo, ci sarà allo stadio Olimpico la sfida ad alta quota fra la Roma e l’Inter, rispettivamente terza e seconda forza del campionato con trentatré e trentasei punti in classifica. Alle ore 15 sarà invece la volta di Udinese-Napoli alla Dacia Arena, Parma-Lazio al Tardini ed Hellas Verona-Crotone al Bentegodi. Alle 18 il Cagliari farà visita alla Fiorentina e nel posticipo serale la Juventus, reduce dalla vittoria sul campo del Milan, riceverà all’Allianz Stadium il Sassuolo, in un’altra sfida di alta classifica. Il turno verrà chiuso da Spezia e Sampdoria, che si affronteranno lunedì alle 20.45 nello stadio Alberto Picco. Di seguito, il programma completo.

Benevento-Atalanta (sabato 9 gennaio ore 15)

Genoa-Bologna (sabato 9 gennaio ore 18)

Milan-Torino (sabato 9 gennaio ore 20.45)

Roma-Inter (domenica 10 gennaio ore 12.30)

Udinese-Napoli (domenica 10 gennaio ore 15)

Parma-Lazio (domenica 10 gennaio ore 15)

Hellas Verona-Crotone (domenica 10 gennaio ore 15)

Fiorentina-Cagliari (domenica 10 gennaio ore 18)

Juventus-Sassuolo (domenica 10 gennaio ore 20.45)

Spezia-Sampdoria (lunedì 11 gennaio ore 20.45)

