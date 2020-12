Serie A, De Siervo: “Play-off? Non si può ridurre il numero delle partite”

MILANO – L’Amministratore Delegato della Lega Serie A, Luigi De Siervo, è intervenuto sulle frequenze di Radio Sportiva, esprimendosi sull’ipotesi di introdurre gli spareggi nel campionato italiano: “Se ne è parlato tanto. Sarà l’assemblea ad esprimersi in caso di proposte, ma per mantenere gli investimenti dobbiamo fornire un contenuto che duri un certo numero di mesi e con un determinato numero di partite. I play-off sono la formula con cui si concludono le competizioni brevi, mentre per i campionati non sono così diffusi. Nulla vieta, comunque, che trovando un equilibrio nei calendari si possa affrontare la discussione. Tuttavia, parlare di play-off non può voler dire ridurre il numero delle partite, perché significherebbe intrattenere per meno serate i nostri abbonati e con meno partite è difficile avere più soldi. La Serie A è attenta al dibattito istituzionale, ma tutto passa dalla vendita di 380 partite in 9 mesi“. E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio!>>> LEGGI SUBITO LA NOTIZIA