Serie A, Cagliari e Udinese si dividono la posta in palio

MILANO – Finisce in parità la sfida della Sardegna Arena fra Cagliari e Udinese. Incontro sbloccato poco prima della mezz’ora da Lykogiannis, che permette ai padroni di casa di chiudere il primo tempo in vantaggio. Nella ripresa, però, arriva la risposta della squadra friulana, che trova il gol del pareggio con Lasagna, il quale fissa il punteggio sull’1-1. Un risultato che, complessivamente, può soddisfare entrambe le compagini, le quali restano ad un solo punto di distanza in classifica: 14 Cagliari, 15 Udinese. I bianconeri, tuttavia, hanno ancora la partita contro l’Atalanta da recuperare. Inoltre, questo è per gli uomini di Gotti il sesto risultato utile consecutivo in campionato.>>> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<<