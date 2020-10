Sassuolo, De Zerbi: “Restiamo umili, non abbiamo fatto nulla”

MILANO – Grandissima vittoria in rimonta per il Sassuolo che, con il 4-3 rifilato al Bologna, si porta da solo al secondo posto in classifica. Ai microfoni di DAZN ne ha parlato Roberto De Zerbi, allenatore della squadra neroverde: “Sono felice per come è arrivato il successo, perché abbiamo segnato costruendo delle belle azioni. Sono contento anche di aver subito il terzo gol con una palla giocata da dietro: non dobbiamo avere paura di perdere palloni, perché poi veniamo ripagati dalla voglia di fare gioco. Questi risultati sono frutto del lavoro svolto dalla società. Non abbiamo ancora fatto nulla però. La stagione è appena iniziata. Vedendo anche i risultati di ieri, dobbiamo stare tranquilli e mantenere i piedi per terra. Le partite sono tutte molto difficili e il cammino è lungo”.