Serie A, che rimonta del Sassuolo! Bologna beffato da un autogol

MILANO – E’ andato in scena un derby emiliano a dir poco spettacolare allo stadio Renato Dall’Ara, fra Bologna e Sassuolo. I padroni di casa, dopo essersi portati in vantaggio 3-1, si sono fatti clamorosamente rimontare perdendo la partita. E’ stato infatti il Sassuolo a spuntarla, con un pirotecnico 4-3. A mezz’ora dalla fine, con la squadra di Mihajlovic in vantaggio di due reti, la sfida sembrava ormai archiviata, ma il gol di Djuricic al 64′ ha ridato fiducia al Sassuolo che, al 70′, ha pareggiato i conti col solito Caputo. A tredici minuti dal termine, Tomiyasu, difensore del Bologna, ha realizzato l’autogol che ha condannato i rossoblù, permettendo agli uomini di De Zerbi di completare la grande rimonta. Il Sassuolo è adesso secondo in classifica con dieci punti, a due lunghezze dal Milan.