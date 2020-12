Petagna svela: “In passato ho persino pensato al ritiro”

MILANO – Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Andrea Petagna, grande protagonista nella vittoria del Napoli contro la Sampdoria, ha svelato di aver persino pensato al ritiro: “E’ una bella giornata per me, vorrei ringraziare tutti, soprattutto i miei genitori. Se gioco ancora è merito loro, visto che non ho passato dei bei momenti in passato. Quando sono uscito dal settore giovanile del Milan e sono andato alla Samp, poi in Serie B, ci sono stati dei momenti difficili in cui ho pensato anche di smettere, invece grazie loro sono ancora qui. Oggi non era facile vincere, siamo stati bravi. Dopo il gol sono andato ad abbracciare mister Gattuso perché prima della partita mi ha detto che avrei segnato…”. >>> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<<