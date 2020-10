Notizie Serie A – Ultimatum della Lega per Juventus-Napoli

MILANO – La seria è scossa dal caso Napoli, con la squadra partenopea che non è partita per Torino, dove avrebbe dovuto giocare con la Juvenuts. Il Corriere della Sera ha riportato l’ultimatum della Lega Serie A, che ha comunicato alla società partenopea, che se non dovesse presentarsi a Torino perderà la partita 3-0 a tavolino.

Aurelio De Laurentiis lavora al possibile ricorso. La situazione non è per niente chiara, ma la Juventus ha già comunicato, ieri sera, che si farà "trovare in campo", anche perché la stessa Lega finora non ha rinviato la gara.