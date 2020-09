Notizie Serie A – Parma-Napoli: 0-2, buona la partenza di Gattuso

MILANO – Inizia con il piede giusto l’avventura in Serie A del nuovo Napoli di Gennaro Gattuso, ex allenatore e calciatore del Milan. Due a zero in casa del Parma contro i Ducali di mister Liverani. Decidono Mertens al 63′ e Insigne al 77′, regolando ila match. Il grande acquisto dei partenopei, Osimhen, seguito in passato anche dal Diavolo, è partito dalla panchina. Facendo il suo esordio nel secondo tempo, al 61′ rilevando Diego Demme. primi tre punti che certificando le ambizioni in Serie A della squadra azzurra, che vuole tornare tra le prime quattro del campionato, come spiegato dallo stesso Gattuso, nella classica conferenza stampa post-partita. Un avversario anche per il Milan, che l’intenzione di strappare un posto per la Champions League quest’anno.