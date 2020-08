Notizie Serie A – Giampaolo, prime frizioni con il Torino?

MILANO – Tuttosport riporta una notizia che ha del clamoroso. Tra Marco Giampaolo e il Torino sarebbero già in atto le prime frizioni, a causa de mercato. Il neo-allenatore granata ha fatto delle richieste precise per rinforzare la sua nuova squadra: un portiere, un terzino destro, un centrale, un regista, una mezzala e una punta. Richieste per ora disattese, ad esclusione di Ricardo Rodriguez, quasi ex terzino del Milan, che andrà a rinforzare la fascia mancina della squadra di Cairo. Una situazione che non farebbe felice la guida tecnica che aveva chiesto, invece, l’arrivo dei nuovi acquisti in concomitanza con la partenza della nuova stagione di Serie A, mercoledì prossimo alla ripresa della preparazione.

