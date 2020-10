Napoli, Bakayoko suona la carica: “Siamo da Scudetto!”

MILANO – L’ex centrocampista del Milan Tiémoué Bakayoko, approdato al Napoli nell’ultimo giorno di mercato, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Sky Sport parlando del sogno della squadra azzurra: “Sono in una grande società e in una bellissima città, con tanta storia. Quando parli di Napoli, tutti pensano a Maradona. È un’icona per i tifosi e io sono orgoglioso di essere qui e di avere l’occasione di vestire questa maglia. Darò tutto per rendere felici i tifosi. Abbiamo una squadra con tanta qualità e sicuramente possiamo competere per lo Scudetto, ma vedremo cosa succederà partita dopo partita”.