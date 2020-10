Calciomercato Milan, colpo da Champions: Maldini ci prova a gennaio!

Calciomercato Milan, colpo grosso: nuovo assalto a gennaio

ULTIME NEWS MERCATO MILAN – L’ultimo calciomercato del Milan è stato ricchissimo, ma non del tutto completo. Ai rossoneri è mancato l’ultimo colpo, che avrebbe dovuto rinforzare la difesa. Ma non solo: stando alle ultime indiscrezioni, Maldini avrebbe tentato anche un altro grande colpo, apparentemente non del tutto sfumato, ma rimandato alla prossima sessione di calciomercato invernale.

Stando a quanto riferito da Diario de Sevilla, giornale vicinissimo alle questioni dei due club andalusi (Betis e Siviglia), il Milan avrebbe fatto più di un tentativo per l’acquisto di Nabil Fekir. Il fantasista francese, già nel giro della nazionale campione del Mondo, viene valutato intorno ai 40 milioni di euro. Maldini non si sarebbe avvicinato a quella cifra, ma avrebbe tentato di raggiungere un accordo diverso. L’affare non è andato in porto nel corso del mercato estivo, ma, sempre secondo il quotidiano andaluso, potrebbe tornare di moda per il mercato di gennaio.

Il Milan continuerà a seguire Fekir nei prossimi mesi, magari tentando di far leva sulla volontà del giocatore di accasarsi in un club più blasonato. Si è parlato di una trattativa concreta, di cui Maldini saprebbe sicuramente riprendere il filo. Il profilo del giocatore è senz’altro di altissimo livello: per il Milan sarebbe un vero colpo da Champions League. Inoltre, non è da escludere che l’idea Fekir possa essere legata al futuro di Calhanoglu, il cui rinnovo è ancora molto incerto. Ecco perché Maldini starebbe sondando il mercato per individuare alternative di lusso e di grande livello al trequartista turco. E sulla lista della spesa come possibile sostituto di Calhanoglu non ci sarebbe solo Fekir, anzi: nel mirino anche altri 10 nomi top, eccoli tutti! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA