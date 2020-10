Ex Milan – Nikola Kalinic torna in Serie A

MILANO – Sta per tornare in Italia l’ex centravanti rossonero Nikola Kalinic. Dopo la poco fortunata esperienza all’Atletico Madrid e il prestito alla Roma nella seconda parte della scorsa stagione, il croato è pronto ad unirsi all’Hellas Verona. Come riferisce Tuttosport, la società scaligera ha trovato l’accordo con l’Atletico per un’operazione a titolo definitivo. Nelle prossime ore il classe 1988 firmerà il contratto e diventerà ufficialmente un nuovo giocatore della squadra allenata da Ivan Juric. Ma attenzione perché le notizie di mercato continuano ad arrivare senza sosta in queste ultime ore. Minuti decisivi, Maldini è pronto a chiudere un altro colpo: accordo raggiunto, siamo ai dettagli! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA