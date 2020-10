Ex Milan – El Shaarawy ad un passo dal ritorno in Italia

MILANO – E’ ormai giunta ai titoli di coda l’esperienza di Stephan El Shaarawy nel campionato cinese, con la maglia dello Shanghai Shenhua. L’ex esterno offensivo rossonero è pronto a tornare in Serie A. Stando infatti a quel che riferisce Sportitalia, il classe 1992 sarebbe ad un passo dalla Roma, squadra con la quale ha già giocato dal 2016 al 2019. La trattativa è già in via di definizione e, salvo colpi di scena, domani ci sarà l’ufficialità del ritorno del Faraone all’ombra del Colosseo.