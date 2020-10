Ex Milan – Deulofeu torna in Italia: i dettagli

MILANO – Ad inizio mercato anche Gerard Deulofeu è stato valutato dal Milan come possibile rinforzo nel reparto offensivo. Poi, però, la società rossonera ha preferito puntare su Brahim Diaz e Jens Petter Hauge, così non si è concretizzato il ritorno dell’esterno spagnolo all’ombra del Duomo. Tuttavia, Deulofeu tornerà ugualmente in Italia, dato che è ad un passo dall’Udinese. Il giornalista Gianluca Di Marzio lo ha annunciato ai microfoni di Sky Sport: l’affare è in via di definizione e Deulofeu è pronto a firmare il contratto con il club friulano.