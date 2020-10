Covid-19, positivo anche un giocatore della Roma

MILANO – Il centrocampista giallorosso Amadou Diawara, impegnato nei giorni scorsi con la propria Nazionale, è risultato positivo al Covid-19 in seguito all’ultimo tampone fatto. Di conseguenza, il guineano dovrà rimanere in isolamento e di sicuro non sarà in campo domenica in occasione di Roma-Benevento. Tramite un post su Instagram, Diawara ha comunque dato rassicurazioni sulle sue condizioni: “Ciao a tutti, stamattina ho effettuato il tampone di rientro dalla Nazionale, purtroppo sono risultato positivo al Covid-19. Voglio rassicurare tutte le persone che mi conoscono, per fortuna mi sento bene, ma come ovvio dovrò rispettare il periodo di quarantena. Spero di poter tornare a disposizione del mister il prima possibile!”. Ma attenzione perché, proprio in giornata, è arrivata anche una grandissima notizia di mercato in casa rossonera. Arriva la svolta, Pioli esulta: uno dei suoi “sogni” ora può arrivare! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA