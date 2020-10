Commisso: “Non farò la fine di Mister Li”

MILANO – Il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, ha concesso un’intervista alle frequenze di Radio Rai: “Io voglio investire su Firenze. Quanti sono gli imprenditori che arrivano dall’America e vogliono davvero rendere qualcosa all’Italia nel calcio? Il problema della Fiorentina è che il fatturato è basso, a differenza di tante altre società che incassano di più. Ma vi assicuro che Rocco non farà la fine di Mister Li (ex presidente del Milan, ndr) andando in fallimento. In due anni la Mediacom metterà 50 milioni di euro in più”.