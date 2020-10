Bologna, Mihajlovic: “Dovevamo chiuderla, ma ora non perdiamo fiducia”

MILANO – Con alcune dichiarazioni riportate da TMW, Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, ha commentato la sconfitta subita in casa contro il Sassuolo: “Sul 3-1 abbiamo avuto occasioni con Palacio e Barrow per chiudere la partita, poi abbiamo preso gol in inferiorità numerica e ci siamo sgonfiati, ritrovandoci in svantaggio con una svirgolata e un autogol. La partita era stata preparata e interpretata bene, poi però ci siamo fatti gol da soli. Abbiamo sempre giocato a calcio, meritavamo di fare più punti in queste prime partite. Non bisogna perdere fiducia, restiamo calmi e prepariamo una gara alla volta”.