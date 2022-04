Torino-Milan, il dato della Lega Serie A sul tempo effettivo fa riflettere

Pioli e Theo Hernandez si sono lamentati per le continue perdite di tempo, a Torino si è giocato per 54 minuti. L'introduzione del tempo effettivo una soluzione?

"Sono andato a dire all'arbitro che non ha molto senso dare tutti questi minuti di recupero quando non fanno nulla per non togliere ritmo alla partita. Se il portiere perde tempo, fai giocare. Con i minuti di recupero quanto si gioca?"

Il tecnico si era già schierato in passato dalla parte dei sostenitori dell'introduzione del tempo effettivo. Aveva dichiarato pubblicamente di essere favorevole e aveva riscontrato il consenso di molti suoi colleghi. Prevederebbe due tempi da 30 minuti di gioco effettivo, con l'interruzione del cronometro nelle situazioni di gioco fermo. Una soluzione che adotta la pallacanestro in tutte le sue competizioni, dalla NBA alla Serie A italiana. Niente più corposi minuti di recupero e nessuna possibilità per le squadre di guadagnare secondi preziosi tramite qualche "trucchetto" di esperienza. Se vogliamo ampliare la questione, la Lega Serie A riporta che il tempo medio di gioco effettivo di questa stagione è stato di 52 minuti per partita. Un dato che lascia riflettere come detto. Chissà che la Serie A non prenda in considerazione quest'ipotesi per il futuro del nostro campionato, i numeri spingono in quella direzione.