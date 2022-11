Nuovo Stadio Milan Inter, sono ore calde a Milano per l’impianto

Lo stadio futuro di Milan ed Inter continua ad essere un argomento di dibattito pubblico . Le due società calcistiche cittadine spingono per avere al più presto un impianto moderno, innovativo, che gli possa permettere di aumentare i propri ricavi.

Sono ore decisive per quanto riguarda il progetto del Nuovo San Siro. Ovvero della demolizione dello storico impianto Giuseppe Meazza, dalle cui ceneri dovrebbe nascere un nuovo stadio.

Come riporta la Gazzetta dello Sport, domani verrà comunicata ufficialmente la relazione conclusiva del dibattito pubblico, andato in scena in Comune, proprio sul progetto del nuovo San Siro.