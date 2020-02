Romangoli il giocatore più usato in stagione. Ecco il podio

MILANO – Chi sono i giocatori rossoneri che sono scesi in campo volte in stagione? Il primo in questa speciale classifica è il capitano del Milan Alessio Romagnoli con 2280 minuti complessivi tra tutte le competizioni, seguono Theo Hernandez con 1848 minuti e Hakan Calhanoglu con 1788′. Se però non consideriamo solo e unicamente i giocatori di movimento sul secondo gradino del podio sale Gigio Donnarumma con 2100 minuti.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live