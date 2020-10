Pioli e la tentazione Maldini: Daniel alla prima da titolare in Europa?

MILANO – Stasera il Milan affronterà il Rio Ave, ancora senza Ibrahimovic. Stefano Pioli potrebbe schierare nuovamente dal primo minuto Lorenzo Colombo. Eppure c’è una tentazione forte per il tecnico emiliano: Daniel Maldini come punta centrale. L’ex Fiorentina e Lazio, secondo quanto riportato da “La Gazzetta dello Sport” ci sta pensando e valutando una mossa che è sempre più una tentazione.

COLOMBO FAVORITO MA…- Il favorito per una maglia da titolare è Colombo, che nel match di Europa League, contro il Bodo/Glimt, ha trovato anche la via del gol, ma Pioli è stuzzicato dalla mossa di mettere Maldini nel ruolo di Ibrahimovic. E sarebbe particolare e fascinoso vedere nuovamente in Europa. Il Milan, dal canto suo, con i suoi due “enfant terrible” (Daniel quasi 19enne, Lorenzo 18 compiuti da 6 mesi) continua la sua linea verde.