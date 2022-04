Pagni: “Milan-Investcorp? Trattativa in fase avanzata da un miliardo euro”

Ecco le parole del giornalista de La Repubblica ai microfoni di MilanNews.it sulla trattativa tra il Milan e Investcorp

E’ il momento propizio per Elliott per vendere il Milan?

“Il Milan ha messo a posto i conti, se non ha raggiunto il pareggio di bilancio lo farà a brevissimo. Non ha debiti, è tornato stabilmente in Champions League e il progetto stadio è molto avviato viste le recenti dichiarazioni congiunte tra Milan e Inter”.

“Di grande portata. Il Milan all’estero viene visto come un marchio importante per il Made in Italy. Parlo di Europa ma anche di Cina, Stati Uniti. E non dimentichiamo che gioca a Milano, la città più glamour a livello europeo che porta necessariamente alla possibilità di investire con capitali importanti”.