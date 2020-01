Notizie Milan – Trovato l’acconrdo con l’Anderlecht per Saelemaekers!

MILANO – E’ sempre il mercato a tenere in banco in queste ore, anche per il Milan. Secondo le ultimi indiscrezioni i rossoneri starebbero per piazzare un nuovo colpo in entrata. Si tratta di Saelemaekers, giovane esterno destro destro belga. Il Diavolo sarebbe riuscito a trovate l’accordo con la società che detiene il cartellino del calciatore: l’Anderlecht. Ai biancomalva verranno corrisposti 3,5 milioni di euro più obbligo di riscatto fissato a 3,5 più bonus, come riportato dalla Gazzetta dello Sport. La trattativa ormai sarebbe in dirittura d’arrivo, mancherebbero da sistemare soltanto i dettagli del contratto che legherà Saelemaekers al Milan.