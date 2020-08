Notizie Milan – Szoboszlai è stato a un passo dai rossoneri

MILANO – Secondo quanto dichiarato da Boban, il Milan negli sorsi mesi è stato davvero vicino ad acquistare Dominik Szoboszlai, talento del Salisburgo. Il colpo di mercato sarebbe dovuto andare in porto nella scorsa sessione di calciomercato, con l’ex dirigente croato che aveva trovato un accordo con la squadra austriaca. Elliott, però, in quell’occasione bloccò il trasferimento, facendo così saltare il probabile arrivo del giocatore a Milanello e vanificando il lavoro di Boban per il Milan. Una notizia che spiega ancora i rapporti tesi, dei mesi scorsi, tra l’ex calciatore rossonero e la proprietà del Diavolo.

