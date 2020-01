Notizie Milan – Il report odierno da Milanello, in vista dell’Hellas Verona

MILANO – I rossoneri sono tornati questo pomeriggio a Milanello, in vista del match di domenica 2 febbraio contro l’Hellas Verona, a San Siro.

L’allenamento ha preso il via in palestra, con i calciatori impegnati con l’attivazione muscolare ed esercizi, per poi proseguire con il lavoro sul campo. Rosa divisa in tre gruppi per svolgere le esercitazioni tecniche: cross e tiri in porta, possesso palla, torelli e calcio tennis. Consueta partitella su campo ridotto a conclusione del lavoro odierno. Domani la squadra si ritroverà a Milanello per la colazione e l’allenamento mattutino.