Napoli-Milan: i probabili duelli del “Diego Armando Maradona”

Il sito del Milan, acmilan.com, ha pubblicato i possibili duelli che vedremo questa sera in campo al Diego Armando Maradona.

NAPOLI-MILAN: I DUELLI

Le sfide individuali più attese del match del "Maradona"

Napoli e Milan sono state, nelle prime 27 giornate, protagoniste indiscusse della Serie A 2021/22. Molti meriti, del rendimento delle due squadre, sono da attribuirsi a giocatori di alto livello, punti di riferimento di questa stagione. Non ci sarà da stupirsi, quindi, se i principali duelli individuali della sfida del Maradona dovessero catturare l'attenzione degli spettatori. Ecco gli incroci che abbiamo selezionato per voi:

KALIDOU KOULIBALY v FIKAYO TOMORI

Cominciamo dalla sfida tra due dei migliori difensori del campionato italiano, colonne delle rispettive squadre dal punto di vista tecnico e tattico. Assente all'andata, il senegalese si è ripreso la guida del reparto - il migliore in A per numero di gol subiti - dopo l'esperienza in Coppa d'Africa e la sfida di domani sera può rappresentare l'occasione per rafforzare il suo posto nella storia azzurra, essendo a una partita dal diventare il 9° giocatore nella storia partenopea per numero di presenze (attualmente sono 307). Più breve, ma certamente non meno intensa, l'esperienza in rossonero di Tomori, che martedì contro l'Inter ha festeggiato la presenza numero 50 con il Milan. Il difensore inglese è leader di squadra in numerose categorie statistiche: passaggi effettuati (in assoluto e nella metà campo difensiva), contrasti, respinte difensive e palloni intercettati. Numeri che aiutano a rendere l'idea dell'importanza ricoperta per la terza migliore difesa del campionato.

FABIÁN RUIZ v ISMAËL BENNACER

Due punti di riferimento a metà campo che attualmente vivono un grande momento di forma. Lo spagnolo si è preso la copertina nello scorso fine settimana segnando, al 94', il gol decisivo per battere la Lazio e agganciare proprio il Milan in classifica. Al suo quarto anno a Napoli, Ruiz ha già superato il record personale di gol in un singolo campionato (6 contro i 5 del 2018/19) e guida i partenopei per passaggi nella metà campo offensiva. L'ex Betis è anche quinto in Serie A per numero di passaggi totali (1603) e guida il campionato italiano per numero di tocchi per 90 minuti (97). Quest'ultima è una voce statistica in cui eccelle anche Bennacer, quarto con 91 tocchi di media. Isma è tra i rossoneri apparsi più in forma nell'ultimo periodo, come testimoniato dall'ottima prova nel Derby di Coppa Italia, e lontano da San Siro ha forse fatto vedere le cose migliori in questa stagione: basti pensare, ad esempio, all'importantissimo gol segnato a Bologna.

VICTOR OSIMHEN v OLIVIER GIROUD

Una sfida con due numeri in comune per entrambi: il 9, per la maglia sulle spalle, e il 7, per le reti segnate a oggi in campionato. Un duello generazionale tra due attaccanti d'indubbio valore che cercheranno di incidere nel big match di domani sera. Il 23enne nigeriano a febbraio ha ritrovato la via del gol a Venezia e a Cagliari, ma al Maradona non va a segno dallo scorso 17 ottobre: il digiuno di quattro partite è il più lungo, in casa, di Osimhen con la maglia del Napoli. Due reti - in campionato - a febbraio anche per il 35enne francese, che non ha ancora segnato in stagione lontano da San Siro: fuori dallo stadio di casa Giroud non segna dal 15 febbraio 2021, in Premier League, ma Oli ha comunque inciso nelle ultime due trasferte, con la doppietta nel Derby contro l'Inter e l'assist per Rebić a Salerno.

LORENZO INSIGNE v RAFAEL LEÃO

Protagonisti indiscussi della fascia sinistra ed entrambi in gol nello scorso turno di campionato. Contro la Lazio è arrivato il settimo centro stagionale in Serie A per Insigne, all'ultimo Napoli-Milan vista la partenza per il Canada a fine stagione. Quella contro i rossoneri è una sfida in cui il capitano partenopeo tende a esaltarsi, visti i 6 gol nei precedenti in carriera: in caso di rete eguaglierebbe il record di un giocatore azzurro contro il Milan. Il campione d'Europa è inoltre ai vertici di questo campionato per partecipazioni ai tiri (115, 3°) e assist (9° con 6). Come il suo avversario in questo duello, anche Leão è capocannoniere della sua squadra - insieme a Ibrahimović - in campionato con otto gol, e sta vivendo un 2022 fin qui magico come testimoniato anche dai premi di MVP rossonero vinti a gennaio e a febbraio. Al Maradona l'attaccante portoghese cercherà di ritrovare il gol in trasferta, che manca dalla vittoria a Bologna dello scorso 23 ottobre.