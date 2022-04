Milan, vittoria che vale doppio: Champions da 30 milioni e primo posto

I rossoneri fanno jackpot nella serata dell'Olimpico: primo posto in classifica e qualificazione in CL, l'ingresso vale già 30 milioni.

La sfida con i biancocelesti fa sorridere due i rossoneri. Una vittoria sofferta chiusa dal sigillo di Tonali al 92' contro un avversario che ha messo il Milan in difficoltà. Adesso a Milanello possono godersi una vittoria che vale doppio. La squadra di Pioli, oltre ad aver riconquistato - seppur temporaneamente - il primo posto in classifica, festeggia anche l'accesso in Champions League per la prossima stagione. Con lo stop della Fiorentina - sconfitta per 2-1 dalla sorprendente Salernitana - il Diavolo è sicuro del posto nella prossima edizione della coppa "dalle grandi orecchie". La Viola era infatti l'unica squadra ancora matematicamente in corsa (vista la gara ancora da recuperare) in grado di agganciare i rossoneri.