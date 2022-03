Le principali statistiche in vista di Milan-Empoli di stasera

Andiamo a vedere le principali statistiche verso la 29ª giornata di Serie A dei rossoneri nel comunicato del Milan

“5- Contro l'Empoli Olivier Giroud cercherà di andare a segno in due presenze consecutive in Serie A per la prima volta in stagione. L'attaccante francese - attualmente a 8 gol in campionato - potrebbe diventare il terzo giocatore del suo paese in grado di raggiungere la doppia cifra di marcature con il Milan in un singolo torneo di Serie A, dopo Jean-Pierre Papin (13 reti nel 1992/93) e Jérémy Ménez (16 nel 2014/15). 6- In caso di gol Zlatan Ibrahimović diventerebbe il secondo marcatore più anziano nella storia della Serie A, superando Silvio Piola che nel 1954 andò a segno a 40 anni e 131 giorni. Davanti allo svedese ci sarebbe soltanto l'ex rossonero Alessandro Costacurta, in gol nel 2007 a 41 anni e 25 giorni. 7- Milan-Empoli è anche la sfida tra il giocatore che ha completato più dribbling in assoluto in questo campionato (Rafael Leão, 67) e il difensore che ha completato più dribbling in questa Serie A (Petar Stojanovic, 45). 8- Tra le fila rossonere vi sono due ex giocatori dell'Empoli: Ismaël Bennacer, che con i toscani ha esordito in Serie A totalizzando 37 presenze nel 2018/19, e Rade Krunić, 80 partite e 8 gol con gli azzurri tra il 2015 e il 2019. 9- L'Empoli è la squadra contro cui Franck Kessie vanta la miglior media gol in Serie A: per l'ivoriano quattro reti in cinque sfide (tra cui la doppietta nella gara d'andata), un gol ogni 94 minuti di media contro i toscani”.