Milan-Salernitana, Kessiè e Saelemaekers portano i 3 punti

Il Milan domina a San Siro e vince per 2-0 contro la Salernitana grazie ai gol nel primo tempo di Kessiè e Saelemaekers.

Redazione Il Milanista

Ottima prestazione del Milan che si porta momentaneamente in testa alla classifica, in attesa del big match di questa sera. Succede tutto nel primo tempo. Prima la rete di Kessiè, poi quella di Saelemaekers, per il 2-0 finale contro i granata. Unica nota negativa della gara, l'infortunio di Pellegri dopo un quarto d'ora di gioco, che lo ha costretto ad uscire dal campo. Ora testa alla gara con il Liverpool. Servirà un'altra impresa per sperare di qualificarsi agli ottavi di finale di Champions League.

Primo tempo

Ottimo approccio alla partita per il Milan, che al 5' trova subito il gol del vantaggio. Azione sulla fascia sinistra di Leao, che arriva sul fondo e la mette dietro per Kessiè che deposita la palla in rete. Al 15' si fa male Pellegri, costretto ad abbandonare il terreno di gioco. Al suo posto Krunic. Al 18' il Milan raddoppia. Sinistro a giro di Saelemaekers e primo gol stagionale per il belga, che dedica la rete all'infortunato Kjaer mostrando la maglia del danese. Più volte i rossoneri sono andati vicini al gol del 3-0. Prima ci ha provato Krunic, ma il suo tiro ha trovato una grande risposta di Belec, poi una conclusione di Kessiè che non ha inquadrato la porta per poco. Da segnalare per i granata solo due tiri di Zortea che non hanno impensierito Maignan.

Secondo tempo

Poche emozioni nella ripresa. Il Milan gestisce il gioco e le energie in vista dell'impegno di Champions contro il Liverpool. Al 51' cross basso in area di Florenzi, ma Kessiè non arriva per un soffio sul pallone. Al 70' ci prova Junior Messias, entrato dopo l'intervallo al posto di Leao, ma Belec risponde con una grande parata. I rossoneri sfiorano il terzo gol anche all'80'. Brahim Diaz si trova da solo davanti al portiere granata ma non inquadra lo specchio della porta. L'unica occasione degli uomini di Colantuono arriva nel recupero, con un tiro di Jaroszynski. Il Milan torna alla vittoria a San Siro dopo più di un mese.