Milan, riecco in campo Rafael Leao che twitta ” We Back”

L'esterno rossonero Rafael Leao ha voluto omaggiare il suo ritorno dall'infortunio con un Tweet che lo ritrae durante l'allenamento odierno.

Ritorno in campo per il portoghese Rafael Leao, che è tornato a svolgere i primi allenamenti dopo l'infortunio che lo ha lasciato fuori dal campo per l'ultima parte del 2021. L'attaccante rossonero ha ripreso il lavoro con tutto il gruppo, postando anche sul proprio account Twitter una parte del suo allenamento, incorniciato con un "We Back" per fomentare i tifosi del suo recupero.

Rafael in questo avvio di stagione ha totalizzato 15 presenze condite con 4 reti e 2 assist. Il ragazzo è un vero e proprio protagonista della squadra di Stefano Pioli, poichè quando scende in campo è in grado di "spezzare la partita" grazie alla sua estrema velocità. Ha doti tecniche fuori dal normale, che riescono a mettere in seria difficoltà le difese avversarie. Inoltre è un calciatore duttile in grado di giocare anche come centravanti.