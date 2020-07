Milan-Juve, Leao: “Orgoglioso dei miei compagni”

MILANO – Con il terzo gol nelle ultime quattro presenze, Rafael Leao è stato decisivo nella vittoria in rimonta contro la Juventus, mettendo a segno la rete del sorpasso. L’attaccante portoghese è in stato di grazia e, seppur non venga schierato titolare, riesce sempre a farsi trovare pronto quando viene chiamato in causa da mister Pioli. Attraverso il proprio profilo Instagram, il numero 17 rossonero si è voluto complimentare con il resto della squadra: “Orgoglioso dei miei compagni!”