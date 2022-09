Parma Femminile 0 vs 4 Milan Femminile: riviviamo le emozioni più salienti

“Fin dalle prime battute del match, le rossonere rendono evidente la volontà di comandare la partita e di indirizzarla il prima possibile: all'11' gol annullato per fuorigioco a K. Dubcová ma il vantaggio non tarda ad arrivare. Al 18' Adami calcia da lontano e colpisce la traversa, Bergamaschi è più veloce di tutte e sulla ribattuta segna lo 0-1. La formazione di Ganz non smette di spingere e al 36' trova il bis con un'invenzione di Asllani, che dallo spigolo dell'area di rigore calcia a giro di destro sul palo lontano, una traiettoria imparabile per Capelletti e 2-0 Milan”.

“Pronti-via nella ripresa e subito calcio di rigore per il Milan. a seguito dell'ingenuità di Pirone che scalcia Thomas in area: la stessa Lindsey si incarica della battuta ma si fa respingere la conclusione da Capelletti, che nulla può però sul tap-in vincente di Thrige, che insacca il 3-0. Il Parma reagisce ci rabbia e chiama Giuliani a un triplo intervento ravvicinato, esaltando i riflessi del nostro portiere. Il quarto gol arriva al 79' e porta la firma di Kamila Dubcová, al suo primo gol rossonero: corner di Tucceri Cimini e colpo di testa preciso della ceca che vale il poker. Nel finale c'è spazio per un gol annullato, sempre per fuorigioco, alla stessa Linda e per una traversa dell'altra Dubcová, Michaela”. Questo il commento del match.