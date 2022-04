Milan: 60mila a San Siro, nella sfida con il Bologna vicino il sold out

L'entusiasmo dei tifosi nella corsa scudetto: a San Siro è tutto pieno. Monday night da record per i rossoneri.

Redazione Il Milanista

"Milan che boom. In 60mila a San Siro", tuttosport titola così nel taglio laterale dedicato al Milan. A due giorni dalla sfida col Bologna si va vicini al sold out. L'occasione per i rossoneri è ghiotta: lo scontro diretto nel Derby d'Italia è una chance per staccare le avversarie nella volata scudetto. E Nelle prossime sfide vogliono esserci tutti. Tifosi e squadra l'uno con l'altro, uniti per riportare lo scudetto dopo 11 lunghissime stagioni.

Torna l'entusiasmo delle grandi occasioni e San Siro si colora di rossonero per il rush finale. La squadra dovrà affrontare otto finali da qui alla fine e farlo in un ambiente caldo non può che essere una motivazione aggiuntiva. Uno stadio gremito nel posticipo della 31esima giornata contro il Bologna, con i tifosi che hanno assaltato il botteghino per trovare un biglietto. Si va verso il tutto esaurito nonostante il monday night. La temperatura per lo scudetto è altissima, la febbre del sabato sera si trasforma in quella del lunedì per la Curva Sud di Milano. Un gruppo unito e coeso: squadra e tifosi per scucire lo scudetto dalla maglia dei cugini nerazzurri.

Il sold out nella gara interna col Bologna potrebbe non essere l'unico. Tuttosport riporta che anche in vista delle prossime sfide i tifosi rossoneri si faranno sentire in maniera fragorosa. Sono stati già messi in vendita i tagliandi per le sfide con Atalanta, Fiorentina e Genoa e la risposta è sorprendente. Già venduti 15mila biglietti per la sfida contro i bergamaschi che andrà in scena tra un mese e mezzo. Sono 9mila invece quelli già venduti per la sfida contro la Fiorentina del prossimo 1 maggio.

Si prospetta un finale di stagione intenso per i rossoneri e i tifosi non vogliono mancare all'appuntamento con il diciannovesimo scudetto della storia e sulle gradinate di San Siro la marea rossonera risponde presente.