Loftus Cheek: “Pioli vuole un gioco aggressivo, abbiamo un buon feeling”

Intervenuto in conferenza stampa a Las Vegas prima dell’ultima sfida della tournée americana (Milan-Barcellona, mercoledì ore 5:00), Ruben Loftus-Cheek ha fatto il punto della situazione parlando del match, della condizione della squadra e del suo compito nel nuovo Milan di Stefano Pioli.

"Ero già stato a Los Angeles, mentre è la mia prima volta a Las Vegas e spero di ritagliarmi del tempo per vedere la città. In questi giorni ci siamo accorti che la gente è incredibile e appassionata, e non è qualcosa che ti aspetti in un paese in cui il calcio non è lo sport più popolare. Il pubblico è rumoroso, gli stadi molto caldi, specialmente quello in cui giocheremo è incredibile, l’ho appena visto. Milan? Arrivare in un nuovo paese, con una nuova lingua, è sempre una sfida. Devo dire che i compagni, specialmente quelli che parlano bene inglese e che già conoscevo, mi stanno aiutando molto a superare questa “prima barriera”. Mi sento veramente bene, sono nel posto giusto”.

Ruben Loftus-Cheek sulle richieste di Stefano Pioli

“Stiamo imparando a mettere in campo quello che ci chiede. Vuole un calcio aggressivo, offensivo e va bene, tutti vogliamo giocare con la palla, essere aggressivi, giocare un calcio dinamico. Vogliamo la palla tra i piedi, abbiamo le qualità per costruire tanto come ci chiede il Mister: più giochiamo insieme, più cresciamo, e il feeling con i compagni è già buono”.

Ruben Loftus-Cheek su Milan-Barcellona

“Mi sento bene, questa è una bella sfida per me e per la squadra . Qui ci sono ottimi giocatori, sono entusiasta di quello che può fare questa squadra. Abbiamo rivisto le partite, c’è molto di positivo da trarre. Le abbiamo lasciate scivolare dopo essere andati in vantaggio ma la squadra è nuova, serve tempo per giocare insieme e abituarci. Secondo me arriverà tutto presto. Non ho paura, possiamo avere successo”.

Il rapporto con Pulisic e il “traduttore” Tomori

“Christian Pulisic? Arriviamo dallo stesso club, abbiamo entrambi voglia di fare bene dopo l’esperienza al Chelsea e trovo sia bello poter essere di nuovo insieme. Spero faremo grandi cose. Fikayo Tomori? È lui che mi traduce quando Pioli parla in italiano. È un grande aiuto per me”.