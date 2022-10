LIVE- Segui la conferenza stampa di Pioli e Rebic alla vigilia del match.

Domani sera il Milan tornerà in campo per la sfida di C.L. contro la Dinamo. Segui live la conferenza stampa di Pioli e Rebic della vigilia

Domani sera il Milan affronterà la Dinamo Zagabria allo Stadio Maksimir, per la quinta gara del girone E di Champions League. In attesa del big match, tra pochi minuti Stefano Pioli e Ante Rebic parleranno nella consueta conferenza stampa della vigilia. Qui su ilMilanista.it potrete seguire il live testuale:

Pioli: “Il Milan a Zagabria si gioca tantissimo, tenendo conto le partite che abbiamo giocato. Vale sia per noi, ma anche per loro, che vorranno certamente vincere”.

Pioli: “Non abbiamo bisogno di rabbia, ma di concentrazione e lucidità. La Dinamo è un avversario difficile, in quanto in casa non perde dal 2021. Dobbiamo giocare con continuità, con voglia di fare bene e a quel punto arriveranno i risultati”.

Pioli: “Arriviamo bene alla partita di domani, siamo abituati a queste standard. Abbiamo rivisto la gara dell'andata, arriviamo pronti”.

Pioli: “Domani per vincere dobbiamo stare dentro la partita, con grande compattezza. Ogni tanto perdiamo le distanze, ci fa correre di più e ci fa stancare troppo e questo assolutamente non deve succedere”.

Pioli: “Una partita del genere è complicata, ma così come tutte le altre. Non è la più importante di tutte, ma sicuramente fondamentale. Non ho bisogno di motivarli tanto perché i miei ragazzi sanno già come fare”.

Pioli: “La Dinamo è una squadra che sa difendermi bene, che sa coprire bene gli spazi, che sa ripartire in velocità. Hanno due attaccanti di qualità e quindi una squadra completa, forte, alla quale bisogna prestare attenzione. Individualmente sono forti, di livello, perché stanno facendo benissimo in campionato e in Champions hanno vinto col Chelsea e hanno pareggiato col Salisburgo”.

Rebic: “La Dinamo in Croazia è difficile che un ragazzo rimanga, è più probabile che vada in altri campionati. Quando però giochiamo insieme per la Nazionale diventiamo più forti”.

Rebic: “Lo stadio della Dinamo è diverso da quelli italiani, è veramente spettacolare. Non ho detto niente di che ai miei compagni, sono pronti".