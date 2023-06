Milan: per Kamada è quasi fatta, manca solo la firma sul contratto

Salvo colpi di scena Daichi Kamada vestirà la maglia rossonera. Il calciatore nipponico è pronto ad abbracciare questa nuova avventura, ed accasarsi ad un club storico come il Milan . Come riferito dalla Gazzetta dello Sport Kamada firmerà un quadriennale con scadenza 30 giugno 2027. L' ingaggio sarà da 3 milioni di euro netti a stagione (con i vantaggi degli sgravi fiscali del Decreto Crescita ).

Stefano Pioli è pronto ad accogliere il centrocampista, che potrà variare sia sulla trequarti che in mezzo al campo. Il calciatore è un vero e proprio jolly della mediana: lo vede dietro la prima punta, come mediano, ma anche vice di Rafael Leão nel 4-2-3-1 .

Kamada, nell'ultima stagione con l'Eintracht, ha segnato 16 gol e fornito 6 assist in 46 partite, ma anche una media di 4,59 palloni recuperati per partita e quasi 2 contrasti vinti per gara.