Milan: alla ricerca di un difensore, spunta il nome di Nianzou

Il Milan è alla ricerca di elementi che possano far aumentare le qualità del proprio gruppo. Il reparto arretrato quest'anno non ha dato garanzie, bisognerà dunque trovare la quadra per tornare ad essere ben protetti anche in difesa. Dopo l'affare N'Dicka sfumato, i rossoneri vogliono trovare un'alternativa valida - che possa far rifiatare la coppia difensiva dei rossoneri.