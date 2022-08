Milan, De Ketelaere scalpita: possibile occasione da titolare con il Bologna!

Già, ma per quale motivo l'allenatore del Diavolo avrebbe scelto proprio quella partita? Forse perché, a cospetto dell'Atalanta, il Bologna è ritenuto un avversario decisamente più abbordabile e anche perché la partita sarà giocata di fronte ai propri tifosi. E non finisce qua: il talento belga, quando è subentrato a partita in corso contro l'Udinese, ha dimostrato di sapersi adattare senza troppi problemi e di essere fin da subito funzionale al gioco di mister Pioli - tant'è che si è rivelato pericoloso in più di un'occasione. Infine, per non dimenticare, la sfida con l'Udinese è terminata ben 4-2 con un Milan in grande spolvero e, a dirla tutta, il Diavolo non può permettersi di perdere altri punti per strada.