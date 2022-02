Condò: “Il Milan ha una base solida e riesce a sopperire le assenze”

Condò noto giornalista ha parlato della situazione attuale dei rossoneri, complimentandosi con l' operato della società e del tecnico.

Il 10 Luglio 2018, il fondo Elliott, con sede a New York ha acquistato il 99,7% delle azioni di AC Milan. Attivo nel campo della filantropia, Singer sostiene numerose cause tra cui i diritti LGBT. Nel 2021 è indicato da Forbes quale 222° uomo più ricco degli Stati Uniti e 665º del mondo, con un patrimonio netto stimato di 4,3 miliardi di dollari. Nell'aprile 2017 Paul Singer è intervenuto anche sulla squadra di calcio del Milan con un prestito last minute di 303 milioni di dollari: 180 milioni al nuovo proprietario della società milanese, il cinese Yonghong Li. Nel luglio 2018, il fondo ha proceduto all'escussione del pegno detenuto sul Milan in seguito all'inadempimento, da parte del proprietario cinese, dei suoi obblighi nei confronti di Elliott, che diventa così il nuovo proprietario del club rossonero.