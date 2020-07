Castillejo torna contro l’Atalanta?

MILANO – Il Milan ha perso, durante la partita contro il Sassuolo, Castillejo per una lesione di basso grado del muscolo bicipite femorale destro. L’ex Villarreal sta continuando il percorso riabilitativo: se dovesse confermare i progressi visti in settimana, la partita contro il Sassuolo potrebbe essere l’ultima senza la presenza di Castillejo. Infatti il classe ’95 potrebbe tornare a disposizione di Stefano Pioli per il derby contro l’Atalanta.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live