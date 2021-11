I rossoneri in prestito: Caldara leader nel Venezia di Zanetti!

Mattia Caldara sta rinascendo sotto la guida di Paolo Zanetti. Il Venezia conta su di lui per conquistare la salvezza.

Tra i giocatori rossoneri in prestito, uno sta facendo particolarmente bene. Si tratta di Mattia Caldara. Il difensore centrale ex Atalanta era arrivato a Milano dalla vecchia signora nell'ambito dello scambio alla pari con Leonardo Bonucci. Complice i tanti infortuni e una condizione fisica mai trovata, la sua esperienza rossonera è stata alquanto negativa. Il prestito prima all'Atalanta e ora al Venezia lo stanno in parte rilanciando.

Il club lagunare viste le prestazioni di alto livello di Mattia Caldara sta già studiando ad un possibile riscatto. Il Venezia ha la possibilità di riscattare il difensore italiano per una cifra tutto sommato risicata. 4 milioni di euro. Il problema è legato al fatto della categoria. La sensazione è che il Venezia riscatterà Mattia Caldara solo ed esclusivamente se la squadra lagunare riuscirà a mantenere la categoria. In caso contrario Caldara tornerà al Milan. La dirigenza rossonera ovviamente spera in un riscatto da parte del Venezia. Ricordiamo che il Milan e Mattia Caldara sono legati fino al 30 giugno 2023 e il difensore centrale ex vecchia signora sarà iscritto a bilancio rossonero, al 30 giugno 2022, per 7 milioni di euro, con stipendio lordo di poco inferiore ai 3 milioni di euro. In estate sarà dunque l'ultima possibilità di vendere Caldara per il Milan visto che poi andrà a scadenza. L'ultima chance per Paolo Maldini di raccimolare qualche milioncino con la sua cessione. Prima però c'è da finire una stagione che si è messa su dei binari molto interessanti.